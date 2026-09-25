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Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый купить с доставкой в Москве
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Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый

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Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 1
Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 2
Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 3
Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 4
Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 1
  • Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 2
  • Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 3
  • Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 4
  • Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738713
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
3.5

Описание товара Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый

Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Описание
Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - по цене 5820 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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