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Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный купить с доставкой в Москве
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Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный

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Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 1
Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 2
Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 3
Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 1
  • Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 2
  • Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 3
  • Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738710
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
4

Описание товара Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный

Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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