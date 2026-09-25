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Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный купить с доставкой в Москве
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Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный

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Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото 1
Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото 2
Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото 3
Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото 4
Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото 1
  • Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото 2
  • Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото 3
  • Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото 4
  • Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 080 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738709
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный
10 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
6.7

Описание товара Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный

Витая пара SkyNet CSL-FTP-4-CU-OUT принадлежит типу FTP 4 и категории 5 Е. Пара имеет одножильный проводник из меди. Представленная витая пара отличается не только прочностью и безопасностью применения, но и фантастической гибкостью, благодаря чему создание локальной сети возможно практически в любых условиях. Поставленной задаче также отвечают продолжительная длина витой пары в 305 метров и возможность ее укладывания вне помещения. SkyNet CSL-FTP-4-CU-OUT является простым и практичным решением создания локальной сети в производственных и офисных помещениях.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Витая пара SkyNet CSL-FTP-4-CU-OUT принадлежит типу FTP 4 и категории 5 Е. Пара имеет одножильный проводник из меди. Представленная витая пара отличается не только прочностью и безопасностью применения, но и фантастической гибкостью, благодаря чему создание локальной сети возможно практически в любых условиях. Поставленной задаче также отвечают продолжительная длина витой пары в 305 метров и возможность ее укладывания вне помещения. SkyNet CSL-FTP-4-CU-OUT является простым и практичным решением создания локальной сети в производственных и офисных помещениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - по цене 10080 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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