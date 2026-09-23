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Патч-корд Cablexpert PP30-10M/B, кат.5e, UTP, LSZH, 10м, синий купить с доставкой в Москве
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Патч-корд Cablexpert PP30-10M/B, кат.5e, UTP, LSZH, 10м, синий

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Патч-корд Cablexpert PP30-10M/B, кат.5e, UTP, LSZH, 10м, синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 14 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738692
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Патч-корд Cablexpert PP30-10M/B, кат.5e, UTP, LSZH, 10м, синий
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Патч-корд Cablexpert PP30-10M/B, кат.5e, UTP, LSZH, 10м, синий

Патч-корд Cablexpert PP30-10M/B может стать одним из главных элементов, образующих структурированную кабельную систему. Модель облачена в прочную изоляцию синего цвета. Такой внешний вид позволит быстро идентифицировать кабель среди других проводов. Длины 10 м хватит для подключения при помощи патч-корда компьютера и роутера, находящихся друг от друга на значительном расстоянии. Модель Cablexpert PP30-10M/B относится к типу витых пар U/UTP и получила в свое оснащение стандартные разъемы RJ-45 для подключения. Стабильную передачу сигнала гарантирует проводник из меди.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP30-10M/B, кат.5e, UTP, LSZH, 10м, синий




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Патч-корд Cablexpert PP30-10M/B может стать одним из главных элементов, образующих структурированную кабельную систему. Модель облачена в прочную изоляцию синего цвета. Такой внешний вид позволит быстро идентифицировать кабель среди других проводов. Длины 10 м хватит для подключения при помощи патч-корда компьютера и роутера, находящихся друг от друга на значительном расстоянии. Модель Cablexpert PP30-10M/B относится к типу витых пар U/UTP и получила в свое оснащение стандартные разъемы RJ-45 для подключения. Стабильную передачу сигнала гарантирует проводник из меди.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Патч-корд Cablexpert PP30-10M/B, кат.5e, UTP, LSZH, 10м, синий - по цене 680 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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