Патч-корд Cablexpert PP22-7.5M, кат.5e, FTP, 7.5м, серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
180 руб.
В наличии
Код товара: 738646
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180 руб.
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP22-7.5M, кат.5e, FTP, 7.5м, серый
Патч-корд Cablexpert PP22-7.5M с серой оплеткой круглой формы обладает 7.5-метровой длиной. Многожильная модель с 4 парами проводников из омедненного алюминия относится к категории 5е, благодаря чему обеспечивается передача данных со скоростью до 1 Гбит/сек. Патч-корд Cablexpert PP22-10m типа FTP обладает литой конструкцией коннекторов, благодаря которой гарантируется долговечность и лучшая проводимость. Специальный резиновый колпачок прикрывает замок коннектора для защиты от повреждений и поломок при непроизвольных нажатиях. Фольгированное экранирование кабеля защищает от помех, которые вызваны электромагнитными наводками.
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Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Патч-корд Cablexpert PP22-7.5M с серой оплеткой круглой формы обладает 7.5-метровой длиной. Многожильная модель с 4 парами проводников из омедненного алюминия относится к категории 5е, благодаря чему обеспечивается передача данных со скоростью до 1 Гбит/сек. Патч-корд Cablexpert PP22-10m типа FTP обладает литой конструкцией коннекторов, благодаря которой гарантируется долговечность и лучшая проводимость. Специальный резиновый колпачок прикрывает замок коннектора для защиты от повреждений и поломок при непроизвольных нажатиях. Фольгированное экранирование кабеля защищает от помех, которые вызваны электромагнитными наводками.
Купить Патч-корд Cablexpert PP22-7.5M, кат.5e, FTP, 7.5м, серый - по цене 180 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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