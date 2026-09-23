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Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый купить с доставкой в Москве
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Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый

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Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый - фото 1
Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый - фото 2
Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый - фото 3
Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый - фото 4
Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый - фото 5
Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый - фото 6
Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый - фото 7
Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый - фото 3
  • Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый - фото 4
  • Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый - фото 5
  • Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый - фото 6
  • Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый - фото 7
  • Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 руб. 
Начислим 4 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738641
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый
170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый

Кабельная продукция Cablexpert — это 10 метров свободы для ваших сетевых подключений. Яркий желтый цвет заметен даже в самом загруженном серверном шкафу — вы точно не перепутаете этот провод с другими. Разъемы RJ45 с обеих сторон обеспечивают удобство подключения, а витая пара Cat5e отлично подходит для стабильной передачи данных как дома, так и в офисе. Контакты из омеднённого алюминия сочетают в себе надежность и долговечность. Выбирайте длинный и удобный кабель для любых задач подключения!

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабельная продукция Cablexpert — это 10 метров свободы для ваших сетевых подключений. Яркий желтый цвет заметен даже в самом загруженном серверном шкафу — вы точно не перепутаете этот провод с другими. Разъемы RJ45 с обеих сторон обеспечивают удобство подключения, а витая пара Cat5e отлично подходит для стабильной передачи данных как дома, так и в офисе. Контакты из омеднённого алюминия сочетают в себе надежность и долговечность. Выбирайте длинный и удобный кабель для любых задач подключения!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Патч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый - по цене 170 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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