Патч-корд Cablexpert PP12-7.5M/B, кат.5e, UTP, 7.5м, синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738637
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP12-7.5M/B, кат.5e, UTP, 7.5м, синий
Синий сетевой кабель Cablexpert длиной 7,5 м — оптимальное решение для прокладки между устройствами на расстоянии. Разъёмы RJ45 с обеих сторон делают подключение простым и удобным. Высокая категория витой пары Cat5e обеспечивает надёжную передачу данных, а омеднённые алюминиевые контакты способствуют стабильному соединению. Такой кабель подойдет для дома и офиса, когда нужен стабильный интернет и мобильность при размещении оборудования.
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Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Синий сетевой кабель Cablexpert длиной 7,5 м — оптимальное решение для прокладки между устройствами на расстоянии. Разъёмы RJ45 с обеих сторон делают подключение простым и удобным. Высокая категория витой пары Cat5e обеспечивает надёжную передачу данных, а омеднённые алюминиевые контакты способствуют стабильному соединению. Такой кабель подойдет для дома и офиса, когда нужен стабильный интернет и мобильность при размещении оборудования.
Патч-корд Cablexpert PP12-7.5M/B, кат.5e, UTP, 7.5м, синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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