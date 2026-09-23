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Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый купить с доставкой в Москве
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Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый

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Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый - фото 1
Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый - фото 2
Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый - фото 3
Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый - фото 3
  • Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 14 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738575
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый

Патч-корд Cablexpert PP6-20M – отличный выбор для последующего применения. Выполнено изделие в сером цвете. Изоляция качественная и обладает повышенной прочностью. При продолжительной эксплуатации она не будет повреждена, не возникнет трещин и других дефектов. Патч-корд обладает большой длиной. В некоторых случаях оборудование находится на значительном расстоянии от точки доступа. При помощи изделия удается присоединить его, обеспечить передачу данных. Cablexpert PP6-20M соответствует шестой категории. Изделие поддерживает работу в сетях Fast и Gigabit Ethernet. Если нужно передавать информацию на высокой скорости, то можно воспользоваться данной моделью. Патч-корд изготавливается с учетом строгих стандартов. Он получил защиту от помех, отлично справляется со своими задачами. Изделие обладает разъемами RJ-45. Они помогают подключить различное оборудование, обеспечивается универсальность. При производстве контакты прошли специальную обработку. Покрытие позолоченное, оно исключает появление ржавчины на элементах. Можете быть уверены, что компоненты сохранят свои характеристики.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Патч-корд Cablexpert PP6-20M – отличный выбор для последующего применения. Выполнено изделие в сером цвете. Изоляция качественная и обладает повышенной прочностью. При продолжительной эксплуатации она не будет повреждена, не возникнет трещин и других дефектов. Патч-корд обладает большой длиной. В некоторых случаях оборудование находится на значительном расстоянии от точки доступа. При помощи изделия удается присоединить его, обеспечить передачу данных. Cablexpert PP6-20M соответствует шестой категории. Изделие поддерживает работу в сетях Fast и Gigabit Ethernet. Если нужно передавать информацию на высокой скорости, то можно воспользоваться данной моделью. Патч-корд изготавливается с учетом строгих стандартов. Он получил защиту от помех, отлично справляется со своими задачами. Изделие обладает разъемами RJ-45. Они помогают подключить различное оборудование, обеспечивается универсальность. При производстве контакты прошли специальную обработку. Покрытие позолоченное, оно исключает появление ржавчины на элементах. Можете быть уверены, что компоненты сохранят свои характеристики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый - по цене 630 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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