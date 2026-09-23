Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый
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Характеристики
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый
Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M – изделие от производителя, который давно занимается изготовлением данной продукции. Используется проверенное сырье и передовое оснащение. Изделие прослужит в течение продолжительного времени, не возникает трудностей при эксплуатации. Длина большая – 7.5 м. Cablexpert PP6-7.5M подойдет для устройств, которые удалены от точки доступа на значительное расстояние. Патч-корд универсальный. Его можно применять для подключения компьютеров, принтеров, различного оборудования. Цвет – серый. Оплетка производится из надежного полимерного состава. Он не теряет характеристики в течение продолжительного времени, не трескается и не разрушается. Изделие остается в первоначальном состоянии. Установлены два порта RJ-45. Они обладают обычными размерами. Можно осуществить подключение к различному оснащению, поддерживающему эти разъемы. Подобное оборудование широко распространено в данный момент. Изделие шестого класса. Оно производится с учетом строгих стандартов. Выполнена защита от помех, внешние факторы не влияют на передачу данных. Обеспечивается высокая пропускная способность.
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