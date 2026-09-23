Top.Mail.Ru
Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый - фото 1
Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый - фото 2
Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый - фото 3
Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый - фото 4
Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый - фото 3
  • Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый - фото 4
  • Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 7 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738571
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280

Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый

Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M – изделие от производителя, который давно занимается изготовлением данной продукции. Используется проверенное сырье и передовое оснащение. Изделие прослужит в течение продолжительного времени, не возникает трудностей при эксплуатации. Длина большая – 7.5 м. Cablexpert PP6-7.5M подойдет для устройств, которые удалены от точки доступа на значительное расстояние. Патч-корд универсальный. Его можно применять для подключения компьютеров, принтеров, различного оборудования. Цвет – серый. Оплетка производится из надежного полимерного состава. Он не теряет характеристики в течение продолжительного времени, не трескается и не разрушается. Изделие остается в первоначальном состоянии. Установлены два порта RJ-45. Они обладают обычными размерами. Можно осуществить подключение к различному оснащению, поддерживающему эти разъемы. Подобное оборудование широко распространено в данный момент. Изделие шестого класса. Оно производится с учетом строгих стандартов. Выполнена защита от помех, внешние факторы не влияют на передачу данных. Обеспечивается высокая пропускная способность.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M – изделие от производителя, который давно занимается изготовлением данной продукции. Используется проверенное сырье и передовое оснащение. Изделие прослужит в течение продолжительного времени, не возникает трудностей при эксплуатации. Длина большая – 7.5 м. Cablexpert PP6-7.5M подойдет для устройств, которые удалены от точки доступа на значительное расстояние. Патч-корд универсальный. Его можно применять для подключения компьютеров, принтеров, различного оборудования. Цвет – серый. Оплетка производится из надежного полимерного состава. Он не теряет характеристики в течение продолжительного времени, не трескается и не разрушается. Изделие остается в первоначальном состоянии. Установлены два порта RJ-45. Они обладают обычными размерами. Можно осуществить подключение к различному оснащению, поддерживающему эти разъемы. Подобное оборудование широко распространено в данный момент. Изделие шестого класса. Оно производится с учетом строгих стандартов. Выполнена защита от помех, внешние факторы не влияют на передачу данных. Обеспечивается высокая пропускная способность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Патч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый - по цене 270 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...