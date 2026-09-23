Патч-корд Cablexpert PP6-5M/Y-O, кат.6, FTP, 5м, желтый
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Характеристики
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6-5M/Y-O, кат.6, FTP, 5м, желтый
Патч-корд Cablexpert PP6-5M/Y-O выполнен в желтом цвете. Это надежное изделие, производитель выпускает качественную продукцию. Удается применять оснащение с различными целями. Оно подойдет для подключения компьютеров, накопителей данных, устройств для печати и иного оборудования. Cablexpert PP6-5M/Y-O выполняется в полимерной изоляции. Используются лучшие материалы для ее изготовления. Оплетка нечувствительна к внешним факторам, не повреждается и прослужит вам действительно долго. Установлены разъемы RJ-45, это распространенное решение. Они могут подключаться к различному оснащению. Контактные элементы не подвержены коррозии, на них нанесена позолота для защиты от образования ржавчины. Длина большая – 5 метров. Патч-корд можно применять для подключения устройств, которые удалены от точки доступа на значительное расстояние. Он будет полезен во многих случаях и удобен в использовании. Изделие шестой категории, при изготовлении учитываются строгие стандарты. Оно подходит для передачи данных на высокой скорости и обладает защитой от помех.
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