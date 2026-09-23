Патч-корд Cablexpert PP12-50M, кат.5e, UTP, 50м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
50 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 738568
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Самовывоз в Москве
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590 руб.
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
50 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP12-50M, кат.5e, UTP, 50м, серый
50-метровый патч-корд Cablexpert PP12-50M серого цвета с проводниками из омедненного алюминия произведен с использованием витой пары U/UTP категории 5e и рассчитан на скорость сетевого соединения до 1000 Мбит/с. Назначение изделия – подключение компьютеров и другой техники к пассивному сетевому оборудованию или связь сетевых устройств между собой. Коннекторы патч-корда Cablexpert PP12-50M имеют литое исполнение. Механические повреждения изделия предотвращает внешняя изоляция из поливинилхлорида.
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
50 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
50-метровый патч-корд Cablexpert PP12-50M серого цвета с проводниками из омедненного алюминия произведен с использованием витой пары U/UTP категории 5e и рассчитан на скорость сетевого соединения до 1000 Мбит/с. Назначение изделия – подключение компьютеров и другой техники к пассивному сетевому оборудованию или связь сетевых устройств между собой. Коннекторы патч-корда Cablexpert PP12-50M имеют литое исполнение. Механические повреждения изделия предотвращает внешняя изоляция из поливинилхлорида.
Купить Патч-корд Cablexpert PP12-50M, кат.5e, UTP, 50м, серый - по цене 590 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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