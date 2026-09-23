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Патч-корд Cablexpert PP10-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий купить с доставкой в Москве
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Патч-корд Cablexpert PP10-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий

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Патч-корд Cablexpert PP10-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 1
Патч-корд Cablexpert PP10-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 2
Патч-корд Cablexpert PP10-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert PP10-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert PP10-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert PP10-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 7 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738553
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Патч-корд Cablexpert PP10-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Патч-корд Cablexpert PP10-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий

Медный патч-корд Cablexpert PP10-10M/B синего цвета изготовлен с использованием витой пары UTP категории 5e и рассчитан на скорость сетевого соединения до 1000 Мбит/с. Изделие оснащено литыми коннекторами. Защиту кабеля от внешних воздействий обеспечивает изоляция из поливинилхлорида. Длина патч-корда Cablexpert PP10-10M/B – 10 м. Подключение к активному и пассивному сетевому оборудованию производится с помощью разъемов RJ-45.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP10-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Медный патч-корд Cablexpert PP10-10M/B синего цвета изготовлен с использованием витой пары UTP категории 5e и рассчитан на скорость сетевого соединения до 1000 Мбит/с. Изделие оснащено литыми коннекторами. Защиту кабеля от внешних воздействий обеспечивает изоляция из поливинилхлорида. Длина патч-корда Cablexpert PP10-10M/B – 10 м. Подключение к активному и пассивному сетевому оборудованию производится с помощью разъемов RJ-45.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Патч-корд Cablexpert PP10-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - по цене 340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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