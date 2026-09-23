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Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя

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Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя - фото 1
Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя - фото 2
Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя - фото 3
Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя - фото 4
Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя - фото 5
Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя - фото 6
Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя - фото 1
  • Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя - фото 2
  • Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя - фото 3
  • Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя - фото 4
  • Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя - фото 5
  • Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя - фото 6
  • Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738505
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя
3 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
синий
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Лунные приключения космонавта изображены на классической темно-синей зажигалке методом лазерной гравировки. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
синий
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Лунные приключения космонавта изображены на классической темно-синей зажигалке методом лазерной гравировки. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Lost in Space Design с покрытием Navy Matte синяя - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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