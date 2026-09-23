Top.Mail.Ru
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая - фото 1
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая - фото 2
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая - фото 3
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая - фото 4
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая - фото 5
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая - фото 6
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Logo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая - фото 1
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая - фото 2
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая - фото 3
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая - фото 4
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая - фото 5
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая - фото 6
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738499
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая
4 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Logo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Классическая зажигалка черного цвета с кракелюром украшена логотипом Zippo, выгравированным лазером, который прекрасно контрастирует с культовой текстурированной поверхностью. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Logo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Классическая зажигалка черного цвета с кракелюром украшена логотипом Zippo, выгравированным лазером, который прекрасно контрастирует с культовой текстурированной поверхностью. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая - стоимость товара 4040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...