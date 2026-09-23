Зажигалка Zippo Linda Picken с покрытием Black Matte черная
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Linda Picken с покрытием Black Matte черная
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Безошибочный стиль американской художницы дикой природы Линды Пикен воспевает сущность больших и малых существ в их естественной среде. Ее отмеченная наградами работа изображает величие животного мира, что принесло ей широкую известность как среди энтузиастов природы, так и среди лидеров охраны природы. Мы воспроизвели культовое изображение головы волка в потрясающем цветном изображении на этой гладкой зажигалке с черным матовым покрытием. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
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