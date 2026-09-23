Зажигалка Zippo Jack Daniel's с покрытием 540 Tumbled Brass разноцветная
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Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 800 руб.
В наличии
Код товара: 738491
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
разноцветный
Особенности
с покрытием 540 Tumbled Brass
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150
Описание товара Зажигалка Zippo Jack Daniel's с покрытием 540 Tumbled Brass разноцветная
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Знаменитый логотип Jack Daniel's® расположен на фоне древесины на этой классической зажигалке. Дизайн по всей поверхности подчеркнут мерцающими оттенками полированной латуни под полупрозрачным покрытием. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
разноцветный
Особенности
с покрытием 540 Tumbled Brass
Страна производитель
США
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Знаменитый логотип Jack Daniel's® расположен на фоне древесины на этой классической зажигалке. Дизайн по всей поверхности подчеркнут мерцающими оттенками полированной латуни под полупрозрачным покрытием. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Зажигалка Zippo Jack Daniel's с покрытием 540 Tumbled Brass разноцветная - данный товар вы можете купить по цене 6800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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