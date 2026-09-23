Зажигалка Zippo Feed the Good Wolf с покрытием Black Matte черная матовая
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Feed the Good Wolf с покрытием Black Matte черная матовая
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Специализируясь на портретах животных, художница и защитник окружающей среды Линдси Киви использует свое искусство, чтобы подтвердить нашу внутреннюю связь с природой, и вдохновляет свою аудиторию углубить свою связь со всеми живыми существами. Ее произведение «Накормим хорошего волка» представлена в ярком цветном изображении на этой классической зажигалке с черным матовым покрытием и представляет собой оду «Повести о двух волках» индейцев чероки, живущих в каждом человеке. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
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