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Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая

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Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая - фото 1
Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая - фото 2
Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая - фото 3
Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая - фото 4
Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая - фото 5
Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая - фото 6
Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Dragon Design (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая - фото 1
  • Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая - фото 2
  • Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая - фото 3
  • Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая - фото 4
  • Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая - фото 5
  • Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая - фото 6
  • Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738472
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Dragon Design (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
с покрытием Linen Weave
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. На этой зажигалке на фоне переплетенного узоар царствует эффектное цветное изображение грозного дракона с горящими красными глазами и острыми как бритва зубами. Поставляется в подарочной упаковке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Dragon Design (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
с покрытием Linen Weave
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. На этой зажигалке на фоне переплетенного узоар царствует эффектное цветное изображение грозного дракона с горящими красными глазами и острыми как бритва зубами. Поставляется в подарочной упаковке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Dragon Design с покрытием Linen Weave серебристая - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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