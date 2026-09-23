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Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Armor
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Зажигалка Zippo Armor Счастливый клевер с покрытием Lucky Clover High Polish
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. На этой потрясающей зажигалке Armor® с глянцевым золотистым покрытием изящный филигранный узор окружает богато текстурированный четырёхлистный клевер. Многогранная гравировка охватывает все стороны зажигалки, а позолоченная вставка добавляет ей ещё больше роскоши.
Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. На этой потрясающей зажигалке Armor® с глянцевым золотистым покрытием изящный филигранный узор окружает богато текстурированный четырёхлистный клевер. Многогранная гравировка охватывает все стороны зажигалки, а позолоченная вставка добавляет ей ещё больше роскоши.
Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Зажигалка Zippo Armor Счастливый клевер с покрытием Lucky Clover High Polish - по цене 19000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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