Зажигалка Zippo Armor Пламя c покрытием Flame Antique Silver
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Armor Пламя c покрытием Flame Antique Silver
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Добавьте в свою коллекцию нотку сдержанной роскоши с помощью этой зажигалки Armor® из полированной латуни с античным серебристым покрытием. Классический значок пламени Zippo расположен в правом нижнем углу в минималистичном дизайне методом глубокого резного оттиска. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
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