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Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере) купить с доставкой в Москве
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Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере)

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Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере) - фото 1
Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере) - фото 2
Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере) - фото 3
Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере) - фото 4
Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере) - фото 5
Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере) - фото 6
Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
кремни
Тип поджига
кремневый
  • Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере) - фото 1
  • Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере) - фото 2
  • Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере) - фото 3
  • Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере) - фото 4
  • Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере) - фото 5
  • Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере) - фото 6
  • Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738432
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Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
кремни
Тип поджига
кремневый
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере)

Кремни Zippo в блистерной упаковке. Прозрачный пластиковый пенал имеет в запасе 6 кремней. Кремень это особый сплав, который при трении высекает искру и со временем стачивается. При каждодневном использовании одного кремня хватает приблизительно на 3 - 4 недели. Если пропала искра или колесико зажигалки не прокручивается, следует заменить кремень. Инструкция к товару прилагается.

Отзывы о товаре Кремни Zippo, для зажигалки Zippo (6 шт в блистере)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
кремни
Тип поджига
кремневый
Страна производитель
США
Описание
Кремни Zippo в блистерной упаковке. Прозрачный пластиковый пенал имеет в запасе 6 кремней. Кремень это особый сплав, который при трении высекает искру и со временем стачивается. При каждодневном использовании одного кремня хватает приблизительно на 3 - 4 недели. Если пропала искра или колесико зажигалки не прокручивается, следует заменить кремень. Инструкция к товару прилагается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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