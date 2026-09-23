Зажигалка Zippo Tiger Stripes Design с покрытием Black Matte черная
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Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 170 руб.
В наличии
Код товара: 738418
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Загружаем...
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Загружаем...
4 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150
Описание товара Зажигалка Zippo Tiger Stripes Design с покрытием Black Matte черная
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Яркий, абстрактный тигр стоически смотрит с поверхности этой классической зажигалки черного матового цвета, выполненной в смелом дизайне методом цветного изображения. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Яркий, абстрактный тигр стоически смотрит с поверхности этой классической зажигалки черного матового цвета, выполненной в смелом дизайне методом цветного изображения. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Зажигалка Zippo Tiger Stripes Design с покрытием Black Matte черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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