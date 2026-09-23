Зажигалка Zippo Star Design с покрытием Brushed Chrome серебристая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Star Design с покрытием Brushed Chrome серебристая
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Звезда, излучающая яркие лучи, сияет блестящими латунными тонами в центре зажигалки с покрытием матовый хром – благодаря процессу двухцветной автоматической гравировки создается визуально многогранное пространство с объемными фигурами. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
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