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Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая

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Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая - фото 1
Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая - фото 2
Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая - фото 3
Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая - фото 4
Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая - фото 1
  • Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая - фото 2
  • Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая - фото 3
  • Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая - фото 4
  • Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738403
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая
4 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Время уходит, тик за тиком. Эта зажигалка с черным матовым покрытием напоминает о том, что отмеренные каждому из нас часы неизбежно близятся к концу. Художественно одаренные дизайнеры Zippo продолжают радовать эффектными и оригинальными работами, как, к примеру, на этой модели ветроустойчивой зажигалки. Изначально проект нарисован от руки карандашом и чернилами, после чего тщательно перенесен в цифровой вид с сохранением филигранной детализации и игры светотени при помощи технологии Zippo для нанесения цветных изображений. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Время уходит, тик за тиком. Эта зажигалка с черным матовым покрытием напоминает о том, что отмеренные каждому из нас часы неизбежно близятся к концу. Художественно одаренные дизайнеры Zippo продолжают радовать эффектными и оригинальными работами, как, к примеру, на этой модели ветроустойчивой зажигалки. Изначально проект нарисован от руки карандашом и чернилами, после чего тщательно перенесен в цифровой вид с сохранением филигранной детализации и игры светотени при помощи технологии Zippo для нанесения цветных изображений. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрная матовая - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4010 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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