Зажигалка Zippo Sign Design с покрытием Black Matte черная
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Sign Design с покрытием Black Matte черная
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Продемонстрируйте свою любовь к любимому бренду с помощью этой классической черной матовой зажигалки. Дизайн в стиле ретро имитирует сверкающие неоновые огни и отдает дань уважения культовой ветроустойчивой зажигалке Zippo. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
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