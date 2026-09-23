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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
49
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
0.03
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738187
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Монитор, документация, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
49
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
1195 x 410 x 328 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.33х0.49х0.29
Вес, кг.
16
Описание товара Монитор MSI 49" MPG 491CQP QD-OLED 1800R (9S6-3FA84T-034)
Монитор MSI MPG 491CQP QD-OLED черного цвета оснащен 49-дюймовым экраном QD-OLED, радиус изгиба которого составляет 1800R. Благодаря изогнутой конструкции обеспечивается одинаковое расстояние от экрана до глаз, что создает эффект полного погружения в виртуальный мир. Разрешение 5120x1440 и частота обновления 144 Гц предусматривают высокую четкость и мельчайшие детали. Технология Adaptive-Sync и время отклика 0.03 мс обеспечивают плавность игрового процесса и точность действий.
Монитор поддерживает 98% цветового охвата Adobe RGB и 146% sRGB, за счет чего реалистично воспроизводятся все цвета и оттенки. Для защиты зрения в мониторе реализованы функции снижения синего цвета и мерцания. Режим «картинка в картинке» обеспечит одновременный просмотр видео из разных источников. Встроенный KVM-переключатель позволяет управлять несколькими компьютерами с помощью одного монитора, мыши и клавиатуры. Для комфортной игры монитор можно наклонять под нужным углом и настраивать его высоту.
Монитор, документация, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
49
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
1195 x 410 x 328 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI MPG 491CQP QD-OLED черного цвета оснащен 49-дюймовым экраном QD-OLED, радиус изгиба которого составляет 1800R. Благодаря изогнутой конструкции обеспечивается одинаковое расстояние от экрана до глаз, что создает эффект полного погружения в виртуальный мир. Разрешение 5120x1440 и частота обновления 144 Гц предусматривают высокую четкость и мельчайшие детали. Технология Adaptive-Sync и время отклика 0.03 мс обеспечивают плавность игрового процесса и точность действий.
Монитор поддерживает 98% цветового охвата Adobe RGB и 146% sRGB, за счет чего реалистично воспроизводятся все цвета и оттенки. Для защиты зрения в мониторе реализованы функции снижения синего цвета и мерцания. Режим «картинка в картинке» обеспечит одновременный просмотр видео из разных источников. Встроенный KVM-переключатель позволяет управлять несколькими компьютерами с помощью одного монитора, мыши и клавиатуры. Для комфортной игры монитор можно наклонять под нужным углом и настраивать его высоту.
Монитор MSI 49" MPG 491CQP QD-OLED 1800R (9S6-3FA84T-034) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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