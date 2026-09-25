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Монитор MSI 34,18" MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 34,18" MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036)

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Монитор MSI 34,18&quot; MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036) - фото 1
Монитор MSI 34,18&quot; MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036) - фото 2
Монитор MSI 34,18&quot; MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036) - фото 3
Монитор MSI 34,18&quot; MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036) - фото 4
Монитор MSI 34,18&quot; MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34.18
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор MSI 34,18&quot; MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036) - фото 1
  • Монитор MSI 34,18&quot; MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036) - фото 2
  • Монитор MSI 34,18&quot; MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036) - фото 3
  • Монитор MSI 34,18&quot; MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036) - фото 4
  • Монитор MSI 34,18&quot; MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 520 руб. 
Начислим 1289 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738178
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор MSI 34,18" MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036)
80 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
Adaptive-Sync, KVM-модуль, защита зрения, функция "картинка в картинке"
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
34.18
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
250
Габаритные размеры с подставкой
812х427х318 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.52х0.23
Вес, кг.
16.5

Описание товара Монитор MSI 34,18" MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036)

Монитор MSI MPG 341CQPX QD-OLED с соотношением сторон 21:9 и радиусом изогнутости 1800R создает эффект полного погружения в игровой процесс. На экране диагональю 34 дюйма с матрицей QD-OLED передается четкая контрастная картинка. Технология Quantum Dot на основе квантовых точек гарантирует глубокий черный цвет и насыщенные естественные оттенки. Частота обновления 240 Гц, технология Adaptive Sync и время отклика 0.3 мс исключают задержки при воспроизведении динамичного контента. Радиатор и графеновая пленка предотвращают перегрев экрана. Приложение Gaming Intelligence предлагает средства для настройки производительности, переключения между профилями, оптимизации под конкретные игры, виртуального прицела. Интерфейс USB Type-C Display поддерживает синхронизацию монитора MSI MPG 341CQPX QD-OLED с устройствами видеосигнала и подзарядку мобильной техники при выходной мощности 98 Вт. Конструкция стойки позволяет удобно настраивать положение экрана за счет регулировки угла наклона и изменения по высоте.



Теги товара: 240 Гц

Отзывы о товаре Монитор MSI 34,18" MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
Adaptive-Sync, KVM-модуль, защита зрения, функция "картинка в картинке"
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
34.18
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
250
Габаритные размеры с подставкой
812х427х318 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI MPG 341CQPX QD-OLED с соотношением сторон 21:9 и радиусом изогнутости 1800R создает эффект полного погружения в игровой процесс. На экране диагональю 34 дюйма с матрицей QD-OLED передается четкая контрастная картинка. Технология Quantum Dot на основе квантовых точек гарантирует глубокий черный цвет и насыщенные естественные оттенки. Частота обновления 240 Гц, технология Adaptive Sync и время отклика 0.3 мс исключают задержки при воспроизведении динамичного контента. Радиатор и графеновая пленка предотвращают перегрев экрана. Приложение Gaming Intelligence предлагает средства для настройки производительности, переключения между профилями, оптимизации под конкретные игры, виртуального прицела. Интерфейс USB Type-C Display поддерживает синхронизацию монитора MSI MPG 341CQPX QD-OLED с устройствами видеосигнала и подзарядку мобильной техники при выходной мощности 98 Вт. Конструкция стойки позволяет удобно настраивать положение экрана за счет регулировки угла наклона и изменения по высоте.


Теги товара: 240 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 34,18" MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036) - по цене 80040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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