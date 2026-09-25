Монитор MSI 34,18" MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036)
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 34,18" MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036)
Монитор MSI MPG 341CQPX QD-OLED с соотношением сторон 21:9 и радиусом изогнутости 1800R создает эффект полного погружения в игровой процесс. На экране диагональю 34 дюйма с матрицей QD-OLED передается четкая контрастная картинка. Технология Quantum Dot на основе квантовых точек гарантирует глубокий черный цвет и насыщенные естественные оттенки. Частота обновления 240 Гц, технология Adaptive Sync и время отклика 0.3 мс исключают задержки при воспроизведении динамичного контента. Радиатор и графеновая пленка предотвращают перегрев экрана. Приложение Gaming Intelligence предлагает средства для настройки производительности, переключения между профилями, оптимизации под конкретные игры, виртуального прицела. Интерфейс USB Type-C Display поддерживает синхронизацию монитора MSI MPG 341CQPX QD-OLED с устройствами видеосигнала и подзарядку мобильной техники при выходной мощности 98 Вт. Конструкция стойки позволяет удобно настраивать положение экрана за счет регулировки угла наклона и изменения по высоте.
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Теги товара: 240 Гц
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Теги товара: 240 Гц
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