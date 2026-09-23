Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
320
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738165
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Монитор MSI 27" MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031)
Игровой 27" монитор MSI MAG 274QRFW X32 выполнен в белом корпусе. Плавную смену кадров и четкость изображения в динамичных сценах обеспечивает Rapid IPS-матрица с частотой обновления 320 Гц и временем отклика пикселя 0.5 мс. Изображение выглядит насыщенно, ярко и без цветовых искажений. Экран имеет матовое покрытие, нейтрализующее зеркальные отражения и блики. Картинка сохраняет четкость при углах обзора 178° по вертикали и горизонтали. Благодаря функции снижения синего цвета и минимизации мерцания экрана глаза меньше чувствуют усталость.
Для шутеров предусмотрен виртуальный прицел, который автоматически меняет цвет, чтобы не сливаться в фоном. Функция стабилизации черного цвета улучшает видимость объектов в тени и темноте. Положение монитора 27" MSI MAG 274QRFW X32 можно настраивать по высоте, повороту, наклону и ориентации. Модель поддерживает технологию CEC для синхронизации с игровой консолью. При включении приставки монитор включается автоматически.
Игровой 27" монитор MSI MAG 274QRFW X32 выполнен в белом корпусе. Плавную смену кадров и четкость изображения в динамичных сценах обеспечивает Rapid IPS-матрица с частотой обновления 320 Гц и временем отклика пикселя 0.5 мс. Изображение выглядит насыщенно, ярко и без цветовых искажений. Экран имеет матовое покрытие, нейтрализующее зеркальные отражения и блики. Картинка сохраняет четкость при углах обзора 178° по вертикали и горизонтали. Благодаря функции снижения синего цвета и минимизации мерцания экрана глаза меньше чувствуют усталость.
Для шутеров предусмотрен виртуальный прицел, который автоматически меняет цвет, чтобы не сливаться в фоном. Функция стабилизации черного цвета улучшает видимость объектов в тени и темноте. Положение монитора 27" MSI MAG 274QRFW X32 можно настраивать по высоте, повороту, наклону и ориентации. Модель поддерживает технологию CEC для синхронизации с игровой консолью. При включении приставки монитор включается автоматически.
Монитор MSI 27" MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор MSI 27" MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031)