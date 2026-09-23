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Монитор MSI 27" MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 27" MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031)

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Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 1
Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 2
Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 3
Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 4
Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 5
Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 6
Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 7
Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 8
Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 9
Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 10
Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 11
Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 12
Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 13
Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
320
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 1
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 2
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 3
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 4
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 5
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 6
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 7
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 8
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 9
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 10
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 11
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 12
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 13
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738165
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Особенности
расширенный динамический диапазон (HDR)
Комплектация
монитор, комплект проводов, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
320
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 x2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
613.5x405x227.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х46х15
Вес, кг.
9.3

Описание товара Монитор MSI 27" MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031)

Игровой 27" монитор MSI MAG 274QRFW X32 выполнен в белом корпусе. Плавную смену кадров и четкость изображения в динамичных сценах обеспечивает Rapid IPS-матрица с частотой обновления 320 Гц и временем отклика пикселя 0.5 мс. Изображение выглядит насыщенно, ярко и без цветовых искажений. Экран имеет матовое покрытие, нейтрализующее зеркальные отражения и блики. Картинка сохраняет четкость при углах обзора 178° по вертикали и горизонтали. Благодаря функции снижения синего цвета и минимизации мерцания экрана глаза меньше чувствуют усталость. Для шутеров предусмотрен виртуальный прицел, который автоматически меняет цвет, чтобы не сливаться в фоном. Функция стабилизации черного цвета улучшает видимость объектов в тени и темноте. Положение монитора 27" MSI MAG 274QRFW X32 можно настраивать по высоте, повороту, наклону и ориентации. Модель поддерживает технологию CEC для синхронизации с игровой консолью. При включении приставки монитор включается автоматически.



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор MSI 27" MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Особенности
расширенный динамический диапазон (HDR)
Комплектация
монитор, комплект проводов, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
320
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 x2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
613.5x405x227.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой 27" монитор MSI MAG 274QRFW X32 выполнен в белом корпусе. Плавную смену кадров и четкость изображения в динамичных сценах обеспечивает Rapid IPS-матрица с частотой обновления 320 Гц и временем отклика пикселя 0.5 мс. Изображение выглядит насыщенно, ярко и без цветовых искажений. Экран имеет матовое покрытие, нейтрализующее зеркальные отражения и блики. Картинка сохраняет четкость при углах обзора 178° по вертикали и горизонтали. Благодаря функции снижения синего цвета и минимизации мерцания экрана глаза меньше чувствуют усталость. Для шутеров предусмотрен виртуальный прицел, который автоматически меняет цвет, чтобы не сливаться в фоном. Функция стабилизации черного цвета улучшает видимость объектов в тени и темноте. Положение монитора 27" MSI MAG 274QRFW X32 можно настраивать по высоте, повороту, наклону и ориентации. Модель поддерживает технологию CEC для синхронизации с игровой консолью. При включении приставки монитор включается автоматически.


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 27" MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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