Монитор MSI 27'' PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 27'' PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230)
Монитор MSI MP273U с 4К-разрешением и частотой обновления 60 Гц обеспечивает четкую картинку с высокой детализацией при просмотре медиаконтента, обработке фотографий, видеомонтаже и редактировании документов. Благодаря широкоформатному соотношению сторон 16:9 на экране будет удобно смотреть фильмы, работать с большими Excel-таблицами и открывать одновременно несколько окон. Пиковой яркости 300 нит достаточно для комфортной работы в помещении при любом уровне освещения. А матовая поверхность с антибликовыми свойствами защитит от бликов.\n
IPS-матрица отличается реалистичной цветопередачей, которая соответствует цветовому охвату 98% DCI-P3, а также обладает широкими углами обзора 178° по горизонтали/вертикали.\n
Особенности:\n
- \n
- слот замка безопасности; \n
- совместимость с настенным креплением VESA 75х75; \n
- встроенные динамики 6 Вт. \n
Технологии защиты зрения Flicker Free и Less Blue Light снижают нагрузку на глаза путем подавления мерцания подсветки матрицы и фильтрации синего света, поэтому можно проводить за дисплеем больше времени без вреда для здоровья.\n
Эргономика\n
Настольная подставка с массивным основанием прямоугольной формы гарантирует повышенную устойчивость на рабочем столе, а также позволяет регулировать угол наклона панели в пределах -5°/+20°.\n
Интерфейсы\n
Для подключения стационарного ПК или ноутбука предусмотрены цифровые видеоразъемы HDMI и DisplayPort. Также есть стандартный аудиовыход 3,5 мм для проводных наушников.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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IPS-матрица отличается реалистичной цветопередачей, которая соответствует цветовому охвату 98% DCI-P3, а также обладает широкими углами обзора 178° по горизонтали/вертикали.\n
Особенности:\n
- \n
- слот замка безопасности; \n
- совместимость с настенным креплением VESA 75х75; \n
- встроенные динамики 6 Вт. \n
Технологии защиты зрения Flicker Free и Less Blue Light снижают нагрузку на глаза путем подавления мерцания подсветки матрицы и фильтрации синего света, поэтому можно проводить за дисплеем больше времени без вреда для здоровья.\n
Эргономика\n
Настольная подставка с массивным основанием прямоугольной формы гарантирует повышенную устойчивость на рабочем столе, а также позволяет регулировать угол наклона панели в пределах -5°/+20°.\n
Интерфейсы\n
Для подключения стационарного ПК или ноутбука предусмотрены цифровые видеоразъемы HDMI и DisplayPort. Также есть стандартный аудиовыход 3,5 мм для проводных наушников.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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