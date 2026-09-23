Описание товара Монитор MSI 27'' PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230)

Монитор MSI MP273U с 4К-разрешением и частотой обновления 60 Гц обеспечивает четкую картинку с высокой детализацией при просмотре медиаконтента, обработке фотографий, видеомонтаже и редактировании документов. Благодаря широкоформатному соотношению сторон 16:9 на экране будет удобно смотреть фильмы, работать с большими Excel-таблицами и открывать одновременно несколько окон. Пиковой яркости 300 нит достаточно для комфортной работы в помещении при любом уровне освещения. А матовая поверхность с антибликовыми свойствами защитит от бликов.





IPS-матрица отличается реалистичной цветопередачей, которая соответствует цветовому охвату 98% DCI-P3, а также обладает широкими углами обзора 178° по горизонтали/вертикали.





Особенности:



слот замка безопасности;



совместимость с настенным креплением VESA 75х75;



встроенные динамики 6 Вт.









Технологии защиты зрения Flicker Free и Less Blue Light снижают нагрузку на глаза путем подавления мерцания подсветки матрицы и фильтрации синего света, поэтому можно проводить за дисплеем больше времени без вреда для здоровья.





Эргономика





Настольная подставка с массивным основанием прямоугольной формы гарантирует повышенную устойчивость на рабочем столе, а также позволяет регулировать угол наклона панели в пределах -5°/+20°.





Интерфейсы





Для подключения стационарного ПК или ноутбука предусмотрены цифровые видеоразъемы HDMI и DisplayPort. Также есть стандартный аудиовыход 3,5 мм для проводных наушников.