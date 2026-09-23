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Монитор MSI 23,8" Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 23,8" Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095)

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Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 1
Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 2
Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 3
Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 4
Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 5
Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 6
Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 7
Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 8
Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 9
Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 10
Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 11
Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 12
Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 1
  • Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 2
  • Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 3
  • Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 4
  • Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 5
  • Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 6
  • Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 7
  • Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 8
  • Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 9
  • Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 10
  • Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 11
  • Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 12
  • Монитор MSI 23,8&quot; Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738150
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
игровой
Комплектация
монитор, блок питания, документация, кабель HDMI, кабель питания, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI x 1, выход на наушники, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
48
Габаритные размеры с подставкой
541.9x490.1x200.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х41х15
Вес, кг.
7.4

Описание товара Монитор MSI 23,8" Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095)

Своим элегантным обликом монитор MSI Modern MD2412P напоминает не столько типичные мониторы, сколько изысканные предметы интерьера. Минималистичный дизайн этой модели удачно впишется в любое пространство. Подставка данного монитора позволяет с удобством настраивать положение экрана: изменять угол наклона и высоту, поворачивать его вокруг своей оси или переводить в портретный режим.



Теги товара: с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 23,8" Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
игровой
Комплектация
монитор, блок питания, документация, кабель HDMI, кабель питания, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI x 1, выход на наушники, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
48
Габаритные размеры с подставкой
541.9x490.1x200.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Своим элегантным обликом монитор MSI Modern MD2412P напоминает не столько типичные мониторы, сколько изысканные предметы интерьера. Минималистичный дизайн этой модели удачно впишется в любое пространство. Подставка данного монитора позволяет с удобством настраивать положение экрана: изменять угол наклона и высоту, поворачивать его вокруг своей оси или переводить в портретный режим.


Теги товара: с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 23,8" Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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