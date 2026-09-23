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Монитор Acer 34'' Nitro XZ340CURJ0bmiiphx (UM.CX0CD.003) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 34'' Nitro XZ340CURJ0bmiiphx (UM.CX0CD.003)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738110
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х47х16
Вес, кг.
11

Описание товара Монитор Acer 34'' Nitro XZ340CURJ0bmiiphx (UM.CX0CD.003)

Монитор Acer 34'' Nitro XZ340CURJ0bmiiphx (UM.CX0CD.003)

Отзывы о товаре Монитор Acer 34'' Nitro XZ340CURJ0bmiiphx (UM.CX0CD.003)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Acer 34'' Nitro XZ340CURJ0bmiiphx (UM.CX0CD.003)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Acer 34'' Nitro XZ340CURJ0bmiiphx (UM.CX0CD.003) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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