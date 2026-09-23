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Телевизор LG 86QNED85B6C.ARUG 86" LED 4K Ultra HD черный титан купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG 86QNED85B6C.ARUG 86" LED 4K Ultra HD черный титан

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738026
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.9х1х0.2
Вес, кг.
81

Описание товара Телевизор LG 86QNED85B6C.ARUG 86" LED 4K Ultra HD черный титан

Телевизор LG 86QNED85B6C.ARUG 86" LED 4K Ultra HD черный титан

Отзывы о товаре Телевизор LG 86QNED85B6C.ARUG 86" LED 4K Ultra HD черный титан




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Индонезия
Описание
Телевизор LG 86QNED85B6C.ARUG 86" LED 4K Ultra HD черный титан
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG 86QNED85B6C.ARUG 86" LED 4K Ultra HD черный титан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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