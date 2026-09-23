Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65" QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65" QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный
?Телевизор Samsung QLED QN80F 2025 года сочетает в себе современные технологии отображения и интеллектуальные функции. 65-дюймовый экран с разрешением 4K Ultra HD обеспечивает высочайшую детализацию и насыщенную цветопередачу благодаря одному миллиарду оттенков и поддержке Neo Quantum HDR, HDR10 и HDR10+. ?Модель построена на базе процессора NQ4 AI Gen2, который отвечает за интеллектуальное масштабирование изображения, оптимизацию яркости и контрастности, а также за плавность динамичных сцен с частотой обновления 120 Гц (до 144 Гц). Благодаря технологии Quantum Matrix Core и локальному затемнению Supreme UHD Dimming, телевизор демонстрирует глубокий черный и яркий белый цвета. ?Smart TV на базе OS Tizen поддерживает голосовое управление с помощью Bixby, Google Assistant, Алисы и Alexa, а также интеграцию в экосистему SmartThings для управления умным домом. Специальные режимы для геймеров, включая Game Bar, FreeSync Premium Pro, HDMI VRR, ALLM, и частота до 144 Гц делают эту модель отличным вариантом для современных игровых консолей. ?Акустическая система мощностью 30 Вт с сабвуфером, поддержкой Dolby Atmos и Q-Symphony обеспечивает объемный и насыщенный звук. Дизайн выполнен в цвете черный титан с тонкой рамкой (безрамочный с 3 сторон) и центральной подставкой. Телевизор поддерживает крепление VESA 400x300 и оснащен всеми современными интерфейсами, включая HDMI 2.1, USB, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi.
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