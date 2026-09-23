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Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65" QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65" QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный

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Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 1
Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 2
Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 3
Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 4
Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 5
Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 6
Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 7
Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 1
  • Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 2
  • Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 3
  • Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 4
  • Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 5
  • Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 6
  • Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 7
  • Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738017
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
280
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.6х1х0.2
Вес, кг.
16.4

Описание товара Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65" QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный

?Телевизор Samsung QLED QN80F 2025 года сочетает в себе современные технологии отображения и интеллектуальные функции. 65-дюймовый экран с разрешением 4K Ultra HD обеспечивает высочайшую детализацию и насыщенную цветопередачу благодаря одному миллиарду оттенков и поддержке Neo Quantum HDR, HDR10 и HDR10+. ?Модель построена на базе процессора NQ4 AI Gen2, который отвечает за интеллектуальное масштабирование изображения, оптимизацию яркости и контрастности, а также за плавность динамичных сцен с частотой обновления 120 Гц (до 144 Гц). Благодаря технологии Quantum Matrix Core и локальному затемнению Supreme UHD Dimming, телевизор демонстрирует глубокий черный и яркий белый цвета. ?Smart TV на базе OS Tizen поддерживает голосовое управление с помощью Bixby, Google Assistant, Алисы и Alexa, а также интеграцию в экосистему SmartThings для управления умным домом. Специальные режимы для геймеров, включая Game Bar, FreeSync Premium Pro, HDMI VRR, ALLM, и частота до 144 Гц делают эту модель отличным вариантом для современных игровых консолей. ?Акустическая система мощностью 30 Вт с сабвуфером, поддержкой Dolby Atmos и Q-Symphony обеспечивает объемный и насыщенный звук. Дизайн выполнен в цвете черный титан с тонкой рамкой (безрамочный с 3 сторон) и центральной подставкой. Телевизор поддерживает крепление VESA 400x300 и оснащен всеми современными интерфейсами, включая HDMI 2.1, USB, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65" QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
280
Страна производитель
Египет
Описание
?Телевизор Samsung QLED QN80F 2025 года сочетает в себе современные технологии отображения и интеллектуальные функции. 65-дюймовый экран с разрешением 4K Ultra HD обеспечивает высочайшую детализацию и насыщенную цветопередачу благодаря одному миллиарду оттенков и поддержке Neo Quantum HDR, HDR10 и HDR10+. ?Модель построена на базе процессора NQ4 AI Gen2, который отвечает за интеллектуальное масштабирование изображения, оптимизацию яркости и контрастности, а также за плавность динамичных сцен с частотой обновления 120 Гц (до 144 Гц). Благодаря технологии Quantum Matrix Core и локальному затемнению Supreme UHD Dimming, телевизор демонстрирует глубокий черный и яркий белый цвета. ?Smart TV на базе OS Tizen поддерживает голосовое управление с помощью Bixby, Google Assistant, Алисы и Alexa, а также интеграцию в экосистему SmartThings для управления умным домом. Специальные режимы для геймеров, включая Game Bar, FreeSync Premium Pro, HDMI VRR, ALLM, и частота до 144 Гц делают эту модель отличным вариантом для современных игровых консолей. ?Акустическая система мощностью 30 Вт с сабвуфером, поддержкой Dolby Atmos и Q-Symphony обеспечивает объемный и насыщенный звук. Дизайн выполнен в цвете черный титан с тонкой рамкой (безрамочный с 3 сторон) и центральной подставкой. Телевизор поддерживает крепление VESA 400x300 и оснащен всеми современными интерфейсами, включая HDMI 2.1, USB, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi.
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Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung QE65QN80FAUXRU 65" QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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