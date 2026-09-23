Описание товара Телевизор TCL 85X11K 85" QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный

? Вершина качества изображения Познакомьтесь с премиальным телевизором TCL X11K QD-MiniLED, сочетающим передовые технологии и невероятную четкость изображения. ? Мировое лидерство в Mini LED-технологиях QD-Mini LED от TCL объединяет достоинства QLED и OLED, обеспечивая почти пиксельную точность подсветки, высокую яркость, широкий цветовой охват и длительный срок службы. ? Исключительная производительность Благодаря ультраяркости, высокому контрасту, широкому цветовому диапазону и долгому сроку службы, TCL QD-Mini LED задает стандарты будущего для больших экранов. ? Технология полного управления ореолами TCL All-domain Halo Control Новаторский подход к устранению эффекта ореолов — благодаря мощным светодиодам, микро-линзам, технологии Super Micro-OD и высококонтрастной панели CSOT HVA. ? Мощные светодиодные чипы Новые чипы обеспечивают увеличение яркости на 33,5% и энергоэффективности на 40,2%, воспроизводя более естественные сцены с ярким и глубоким изображением. ? Сверхплотные микро-линзы Собственные технологии TCL с 34 патентами улучшают равномерность подсветки на 112% и уменьшают ореолы на 96%, обеспечивая чёткое и чистое изображение. ? Технология Super Micro-OD Ультратонкий корпус и превосходная детализация изображения без эффекта ореолов. ? Динамический алгоритм бионического освещения Благодаря адаптации к восприятию человека, детали в светлых и тёмных участках становятся более реалистичными как в SDR, так и в HDR контенте. ? Молниеносная реакция Технология Transient Response предотвращает размытие и ореолы в динамичных сценах, обеспечивая высокую чёткость движений. ? Битовая точность управления светом — Bidirectional 16 bit Точная регулировка яркости подсветки улучшает чёткость изображения и делает цвета более насыщенными. ? Панель CSOT HVA Технология с ультравысоким контрастом 7000:1 обеспечивает непревзойдённую глубину чёрного цвета и великолепную детализацию. ? HDR 6500 нитов Ощутите невероятную яркость и динамический диапазон благодаря пиковой яркости 6500 нит и контрасту 65 000 000:1. ? Технология QLED от TCL Цвета становятся ярче и реалистичнее благодаря новым квантовым кристаллам и бионной технологии оптимизации цвета. ? Панель CrystGlow HVA Сверхвысокий контраст, низкое отражение и широкий угол обзора (>178°) для безупречной чёткости и глубины изображения. ? Частота обновления 144 Гц Сверхплавное и чёткое отображение движущихся объектов благодаря поддержке 4K 144Hz от источника до экрана. ? Процессор AiPQ Pro Умный чипсет на основе алгоритмов TCL обеспечивает оптимизацию изображения в реальном времени по шести параметрам: контраст, цвет, чёткость, движение, HDR и сцена. ? Комплексная защита зрения Технологии защиты глаз: снижение синего света, отсутствие мерцания, адаптация к освещению, компенсация движения и естественная подсветка, подтверждённые сертификатами T?V. ? Иммерсивное звучание от BANG & OLUFSEN Акустика класса Hi-END от легендарного Bang & Olufsen создаёт потрясающее качество звука. ? Beosonic Настраивайте настроение звучания в реальном времени с помощью интуитивного интерфейса Beosonic. ? Премиальная акустика Hi-END Высококлассные динамики обеспечивают детальный, насыщенный и объёмный звук с увеличенной громкостью и расширенным динамическим диапазоном. ? Точная настройка Golden Ear Акустические инженеры и эксперты Golden Ear индивидуально настраивают каждый этап звукового тракта для максимальной чистоты звука. ? Игровой режим Game Master Оцените плавную игру с поддержкой Gamebar, оптимизированной для трёх игровых консолей, и технологиями AMD FreeSync Premium Pro. ? Google TV Индивидуальные рекомендации фильмов и шоу, поиск контента и интеграция всех ваших подписок на одном экране. ? Hey Google Управляйте умным домом и получайте ответы на экране вашего телевизора, используя голосовые команды. ? Google Meet Совершайте видеозвонки прямо с телевизора TCL X11K (потребуется совместимая камера). ? Детский профиль Безопасная цифровая среда для детей с тщательно отобранным контентом. ? Художественная галерея Art Gallery Украсьте интерьер классическими и современными произведениями искусства, даже когда телевизор выключен. ? AI Art Выбирайте среди более 100 000 AI-созданных художественных изображений и мгновенно персонализируйте экран. ? Ambient Mode Расслабьтесь с атмосферными сценами и звуками природы в фоновом режиме. ? Multi View 2.0 Просматривайте до четырёх программ одновременно благодаря функции Quad Casting. ? HomeKit и AirPlay 2 Легко подключайте устройства Apple и делитесь контентом на большом экране. ? Энергосберегающий режим Автоматические настройки яркости и адаптивная подсветка помогают экономить энергию. ? Быстрая настройка Quick Settings Персонализируйте систему настроек, добавляя и упорядочивая наиболее часто используемые функции. ? Изысканный плоский дизайн One Flat Piece X11K — идеальное сочетание технологичности и домашнего искусства с ультратонким корпусом. ? Дизайн Galaxy Shadow Blue Элегантный тёмно-синий цвет корпуса придаёт телевизору уникальный и утончённый вид. ? Динамическая басовая система Gravity Disc Bass Более насыщенные и мощные низкие частоты для полного погружения в звук. ? Мини-текстура Mini LED Star Изысканный внешний вид корпуса подчёркивает технологичность устройства. ? Разнообразные способы монтажа Поддержка настенного крепления, двухуровневая регулировка высоты и аккуратное управление кабелями.