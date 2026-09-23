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Телевизор TCL 85X11K 85" QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор TCL 85X11K 85" QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный

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Телевизор TCL 85X11K 85&quot; QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор TCL 85X11K 85&quot; QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор TCL 85X11K 85&quot; QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор TCL 85X11K 85&quot; QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор TCL 85X11K 85&quot; QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор TCL 85X11K 85&quot; QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор TCL 85X11K 85&quot; QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор TCL 85X11K 85&quot; QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор TCL 85X11K 85&quot; QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор TCL 85X11K 85&quot; QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор TCL 85X11K 85&quot; QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор TCL 85X11K 85&quot; QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
465 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738015
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Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
120
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
460
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.15х1.2х0.25
Вес, кг.
49

Описание товара Телевизор TCL 85X11K 85" QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный

? Вершина качества изображения Познакомьтесь с премиальным телевизором TCL X11K QD-MiniLED, сочетающим передовые технологии и невероятную четкость изображения. ? Мировое лидерство в Mini LED-технологиях QD-Mini LED от TCL объединяет достоинства QLED и OLED, обеспечивая почти пиксельную точность подсветки, высокую яркость, широкий цветовой охват и длительный срок службы. ? Исключительная производительность Благодаря ультраяркости, высокому контрасту, широкому цветовому диапазону и долгому сроку службы, TCL QD-Mini LED задает стандарты будущего для больших экранов. ? Технология полного управления ореолами TCL All-domain Halo Control Новаторский подход к устранению эффекта ореолов — благодаря мощным светодиодам, микро-линзам, технологии Super Micro-OD и высококонтрастной панели CSOT HVA. ? Мощные светодиодные чипы Новые чипы обеспечивают увеличение яркости на 33,5% и энергоэффективности на 40,2%, воспроизводя более естественные сцены с ярким и глубоким изображением. ? Сверхплотные микро-линзы Собственные технологии TCL с 34 патентами улучшают равномерность подсветки на 112% и уменьшают ореолы на 96%, обеспечивая чёткое и чистое изображение. ? Технология Super Micro-OD Ультратонкий корпус и превосходная детализация изображения без эффекта ореолов. ? Динамический алгоритм бионического освещения Благодаря адаптации к восприятию человека, детали в светлых и тёмных участках становятся более реалистичными как в SDR, так и в HDR контенте. ? Молниеносная реакция Технология Transient Response предотвращает размытие и ореолы в динамичных сценах, обеспечивая высокую чёткость движений. ? Битовая точность управления светом — Bidirectional 16 bit Точная регулировка яркости подсветки улучшает чёткость изображения и делает цвета более насыщенными. ? Панель CSOT HVA Технология с ультравысоким контрастом 7000:1 обеспечивает непревзойдённую глубину чёрного цвета и великолепную детализацию. ? HDR 6500 нитов Ощутите невероятную яркость и динамический диапазон благодаря пиковой яркости 6500 нит и контрасту 65 000 000:1. ? Технология QLED от TCL Цвета становятся ярче и реалистичнее благодаря новым квантовым кристаллам и бионной технологии оптимизации цвета. ? Панель CrystGlow HVA Сверхвысокий контраст, низкое отражение и широкий угол обзора (>178°) для безупречной чёткости и глубины изображения. ? Частота обновления 144 Гц Сверхплавное и чёткое отображение движущихся объектов благодаря поддержке 4K 144Hz от источника до экрана. ? Процессор AiPQ Pro Умный чипсет на основе алгоритмов TCL обеспечивает оптимизацию изображения в реальном времени по шести параметрам: контраст, цвет, чёткость, движение, HDR и сцена. ? Комплексная защита зрения Технологии защиты глаз: снижение синего света, отсутствие мерцания, адаптация к освещению, компенсация движения и естественная подсветка, подтверждённые сертификатами T?V. ? Иммерсивное звучание от BANG & OLUFSEN Акустика класса Hi-END от легендарного Bang & Olufsen создаёт потрясающее качество звука. ? Beosonic Настраивайте настроение звучания в реальном времени с помощью интуитивного интерфейса Beosonic. ? Премиальная акустика Hi-END Высококлассные динамики обеспечивают детальный, насыщенный и объёмный звук с увеличенной громкостью и расширенным динамическим диапазоном. ? Точная настройка Golden Ear Акустические инженеры и эксперты Golden Ear индивидуально настраивают каждый этап звукового тракта для максимальной чистоты звука. ? Игровой режим Game Master Оцените плавную игру с поддержкой Gamebar, оптимизированной для трёх игровых консолей, и технологиями AMD FreeSync Premium Pro. ? Google TV Индивидуальные рекомендации фильмов и шоу, поиск контента и интеграция всех ваших подписок на одном экране. ? Hey Google Управляйте умным домом и получайте ответы на экране вашего телевизора, используя голосовые команды. ? Google Meet Совершайте видеозвонки прямо с телевизора TCL X11K (потребуется совместимая камера). ? Детский профиль Безопасная цифровая среда для детей с тщательно отобранным контентом. ? Художественная галерея Art Gallery Украсьте интерьер классическими и современными произведениями искусства, даже когда телевизор выключен. ? AI Art Выбирайте среди более 100 000 AI-созданных художественных изображений и мгновенно персонализируйте экран. ? Ambient Mode Расслабьтесь с атмосферными сценами и звуками природы в фоновом режиме. ? Multi View 2.0 Просматривайте до четырёх программ одновременно благодаря функции Quad Casting. ? HomeKit и AirPlay 2 Легко подключайте устройства Apple и делитесь контентом на большом экране. ? Энергосберегающий режим Автоматические настройки яркости и адаптивная подсветка помогают экономить энергию. ? Быстрая настройка Quick Settings Персонализируйте систему настроек, добавляя и упорядочивая наиболее часто используемые функции. ? Изысканный плоский дизайн One Flat Piece X11K — идеальное сочетание технологичности и домашнего искусства с ультратонким корпусом. ? Дизайн Galaxy Shadow Blue Элегантный тёмно-синий цвет корпуса придаёт телевизору уникальный и утончённый вид. ? Динамическая басовая система Gravity Disc Bass Более насыщенные и мощные низкие частоты для полного погружения в звук. ? Мини-текстура Mini LED Star Изысканный внешний вид корпуса подчёркивает технологичность устройства. ? Разнообразные способы монтажа Поддержка настенного крепления, двухуровневая регулировка высоты и аккуратное управление кабелями.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 85X11K 85" QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
120
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
460
Страна производитель
Китай
Описание
? Вершина качества изображения Познакомьтесь с премиальным телевизором TCL X11K QD-MiniLED, сочетающим передовые технологии и невероятную четкость изображения. ? Мировое лидерство в Mini LED-технологиях QD-Mini LED от TCL объединяет достоинства QLED и OLED, обеспечивая почти пиксельную точность подсветки, высокую яркость, широкий цветовой охват и длительный срок службы. ? Исключительная производительность Благодаря ультраяркости, высокому контрасту, широкому цветовому диапазону и долгому сроку службы, TCL QD-Mini LED задает стандарты будущего для больших экранов. ? Технология полного управления ореолами TCL All-domain Halo Control Новаторский подход к устранению эффекта ореолов — благодаря мощным светодиодам, микро-линзам, технологии Super Micro-OD и высококонтрастной панели CSOT HVA. ? Мощные светодиодные чипы Новые чипы обеспечивают увеличение яркости на 33,5% и энергоэффективности на 40,2%, воспроизводя более естественные сцены с ярким и глубоким изображением. ? Сверхплотные микро-линзы Собственные технологии TCL с 34 патентами улучшают равномерность подсветки на 112% и уменьшают ореолы на 96%, обеспечивая чёткое и чистое изображение. ? Технология Super Micro-OD Ультратонкий корпус и превосходная детализация изображения без эффекта ореолов. ? Динамический алгоритм бионического освещения Благодаря адаптации к восприятию человека, детали в светлых и тёмных участках становятся более реалистичными как в SDR, так и в HDR контенте. ? Молниеносная реакция Технология Transient Response предотвращает размытие и ореолы в динамичных сценах, обеспечивая высокую чёткость движений. ? Битовая точность управления светом — Bidirectional 16 bit Точная регулировка яркости подсветки улучшает чёткость изображения и делает цвета более насыщенными. ? Панель CSOT HVA Технология с ультравысоким контрастом 7000:1 обеспечивает непревзойдённую глубину чёрного цвета и великолепную детализацию. ? HDR 6500 нитов Ощутите невероятную яркость и динамический диапазон благодаря пиковой яркости 6500 нит и контрасту 65 000 000:1. ? Технология QLED от TCL Цвета становятся ярче и реалистичнее благодаря новым квантовым кристаллам и бионной технологии оптимизации цвета. ? Панель CrystGlow HVA Сверхвысокий контраст, низкое отражение и широкий угол обзора (>178°) для безупречной чёткости и глубины изображения. ? Частота обновления 144 Гц Сверхплавное и чёткое отображение движущихся объектов благодаря поддержке 4K 144Hz от источника до экрана. ? Процессор AiPQ Pro Умный чипсет на основе алгоритмов TCL обеспечивает оптимизацию изображения в реальном времени по шести параметрам: контраст, цвет, чёткость, движение, HDR и сцена. ? Комплексная защита зрения Технологии защиты глаз: снижение синего света, отсутствие мерцания, адаптация к освещению, компенсация движения и естественная подсветка, подтверждённые сертификатами T?V. ? Иммерсивное звучание от BANG & OLUFSEN Акустика класса Hi-END от легендарного Bang & Olufsen создаёт потрясающее качество звука. ? Beosonic Настраивайте настроение звучания в реальном времени с помощью интуитивного интерфейса Beosonic. ? Премиальная акустика Hi-END Высококлассные динамики обеспечивают детальный, насыщенный и объёмный звук с увеличенной громкостью и расширенным динамическим диапазоном. ? Точная настройка Golden Ear Акустические инженеры и эксперты Golden Ear индивидуально настраивают каждый этап звукового тракта для максимальной чистоты звука. ? Игровой режим Game Master Оцените плавную игру с поддержкой Gamebar, оптимизированной для трёх игровых консолей, и технологиями AMD FreeSync Premium Pro. ? Google TV Индивидуальные рекомендации фильмов и шоу, поиск контента и интеграция всех ваших подписок на одном экране. ? Hey Google Управляйте умным домом и получайте ответы на экране вашего телевизора, используя голосовые команды. ? Google Meet Совершайте видеозвонки прямо с телевизора TCL X11K (потребуется совместимая камера). ? Детский профиль Безопасная цифровая среда для детей с тщательно отобранным контентом. ? Художественная галерея Art Gallery Украсьте интерьер классическими и современными произведениями искусства, даже когда телевизор выключен. ? AI Art Выбирайте среди более 100 000 AI-созданных художественных изображений и мгновенно персонализируйте экран. ? Ambient Mode Расслабьтесь с атмосферными сценами и звуками природы в фоновом режиме. ? Multi View 2.0 Просматривайте до четырёх программ одновременно благодаря функции Quad Casting. ? HomeKit и AirPlay 2 Легко подключайте устройства Apple и делитесь контентом на большом экране. ? Энергосберегающий режим Автоматические настройки яркости и адаптивная подсветка помогают экономить энергию. ? Быстрая настройка Quick Settings Персонализируйте систему настроек, добавляя и упорядочивая наиболее часто используемые функции. ? Изысканный плоский дизайн One Flat Piece X11K — идеальное сочетание технологичности и домашнего искусства с ультратонким корпусом. ? Дизайн Galaxy Shadow Blue Элегантный тёмно-синий цвет корпуса придаёт телевизору уникальный и утончённый вид. ? Динамическая басовая система Gravity Disc Bass Более насыщенные и мощные низкие частоты для полного погружения в звук. ? Мини-текстура Mini LED Star Изысканный внешний вид корпуса подчёркивает технологичность устройства. ? Разнообразные способы монтажа Поддержка настенного крепления, двухуровневая регулировка высоты и аккуратное управление кабелями.
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