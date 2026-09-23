Телевизор TCL 65RM7L 65" QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
113 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737999
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (4), USB Type-A (1), CI+/PCMCIA, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х1х0.2
Вес, кг.
19.9
Описание товара Телевизор TCL 65RM7L 65" QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный
Телевизор TCL 65RM7L с диагональю 65" создаёт яркое и чёткое изображение благодаря технологии QLED и разрешению 4K Ultra HD. Этот Smart TV под управлением Google TV сочетает высокое качество картинки и расширенные функции для просмотра и развлечений.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (4), USB Type-A (1), CI+/PCMCIA, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
350
Страна производитель
Китай
Телевизор TCL 65RM7L с диагональю 65" создаёт яркое и чёткое изображение благодаря технологии QLED и разрешению 4K Ultra HD. Этот Smart TV под управлением Google TV сочетает высокое качество картинки и расширенные функции для просмотра и развлечений.
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Телевизор TCL 65RM7L 65" QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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