Телевизор LG OLED48C6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD черный/серебристый
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Характеристики
Описание товара Телевизор LG OLED48C6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD черный/серебристый
Телевизор LG OLED48C6RLA с диагональю 48 дюймов (121 см) имеет экран на базе технологии OLED evo с разрешением 4K Ultra HD (3840х2160 пикс.). Он передает более миллиарда оттенков: каждый пиксель светится самостоятельно, обеспечивая абсолютный черный цвет, контрастность и детализацию даже в темных сценах. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали гарантируют неизменное качество картинки с любой точки комнаты. Процессор Alpha 11 AI Processor Gen3 оптимизирует изображение в реальном времени – улучшает четкость, масштабирует контент до уровня 4K и адаптирует настройки под условия освещения. Поддержка форматов HDR10, HLG и Dolby Vision раскрывает всю глубину и насыщенность цветов, а режим FILMMAKER MODE позволяет смотреть фильмы в соответствии с режиссерским замыслом. Объемное звучание мощностью 40 Вт с поддержкой Dolby Atmos создает эффект полного погружения: звук окружает со всех сторон, подчеркивая динамику сцен. Платформа Smart TV предлагает доступ к стриминговым сервисам, приложениям и голосовому управлению. LG OLED48C6RLA подходит и для гейминга: частота обновления до 165 Гц, время отклика 0.1 мс, поддержка VRR, NVIDIA G Sync и AMD FreeSync Premium исключают разрывы и задержки, обеспечивая плавность динамичных сцен.
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