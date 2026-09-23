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Телевизор Samsung QE65QN900FUXRU 65" QLED Series 9 8K Ultra HD черный титан/черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE65QN900FUXRU 65" QLED Series 9 8K Ultra HD черный титан/черный

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Телевизор Samsung QE65QN900FUXRU 65&quot; QLED Series 9 8K Ultra HD черный титан/черный - фото 1
Телевизор Samsung QE65QN900FUXRU 65&quot; QLED Series 9 8K Ultra HD черный титан/черный - фото 2
Телевизор Samsung QE65QN900FUXRU 65&quot; QLED Series 9 8K Ultra HD черный титан/черный - фото 3
Телевизор Samsung QE65QN900FUXRU 65&quot; QLED Series 9 8K Ultra HD черный титан/черный - фото 4
Телевизор Samsung QE65QN900FUXRU 65&quot; QLED Series 9 8K Ultra HD черный титан/черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE65QN900FUXRU 65&quot; QLED Series 9 8K Ultra HD черный титан/черный - фото 1
  • Телевизор Samsung QE65QN900FUXRU 65&quot; QLED Series 9 8K Ultra HD черный титан/черный - фото 2
  • Телевизор Samsung QE65QN900FUXRU 65&quot; QLED Series 9 8K Ultra HD черный титан/черный - фото 3
  • Телевизор Samsung QE65QN900FUXRU 65&quot; QLED Series 9 8K Ultra HD черный титан/черный - фото 4
  • Телевизор Samsung QE65QN900FUXRU 65&quot; QLED Series 9 8K Ultra HD черный титан/черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
256 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737975
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, сетевой кабель, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
70
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
460
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.6х1х0.2
Вес, кг.
99.2

Описание товара Телевизор Samsung QE65QN900FUXRU 65" QLED Series 9 8K Ultra HD черный титан/черный

**Телевизор Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN900FUXRU: погрузитесь в мир безупречного качества изображения и звука!** Откройте для себя новые горизонты развлечений с телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN900FUXRU. Благодаря передовым технологиям и инновационным решениям, этот телевизор подарит вам незабываемые впечатления от просмотра любимых фильмов, сериалов и спортивных трансляций. **Почему стоит выбрать Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN900FUXRU?** * **Потрясающее качество изображения.** NEO Q-LED технология обеспечивает яркую и насыщенную картинку с реалистичными цветами и глубокими чёрными тонами. Каждый кадр будет выглядеть максимально чётко и детализированно. * **Большой экран.** Диагональ в 65 дюймов позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться просмотром даже в большой компании. * **Превосходный звук.** Встроенные акустические системы создают объёмное и чистое звучание, которое сделает ваш просмотр ещё более захватывающим. * **Современные технологии и функции.** Телевизор оснащён последними технологическими разработками, которые обеспечивают удобство использования и расширяют возможности просмотра контента. С телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN900FUXRU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE65QN900FUXRU 65" QLED Series 9 8K Ultra HD черный титан/черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, сетевой кабель, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
70
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
460
Страна производитель
Египет
Описание
**Телевизор Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN900FUXRU: погрузитесь в мир безупречного качества изображения и звука!** Откройте для себя новые горизонты развлечений с телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN900FUXRU. Благодаря передовым технологиям и инновационным решениям, этот телевизор подарит вам незабываемые впечатления от просмотра любимых фильмов, сериалов и спортивных трансляций. **Почему стоит выбрать Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN900FUXRU?** * **Потрясающее качество изображения.** NEO Q-LED технология обеспечивает яркую и насыщенную картинку с реалистичными цветами и глубокими чёрными тонами. Каждый кадр будет выглядеть максимально чётко и детализированно. * **Большой экран.** Диагональ в 65 дюймов позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться просмотром даже в большой компании. * **Превосходный звук.** Встроенные акустические системы создают объёмное и чистое звучание, которое сделает ваш просмотр ещё более захватывающим. * **Современные технологии и функции.** Телевизор оснащён последними технологическими разработками, которые обеспечивают удобство использования и расширяют возможности просмотра контента. С телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN900FUXRU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!
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Телевизор Samsung QE65QN900FUXRU 65" QLED Series 9 8K Ultra HD черный титан/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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