Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65" QLED Series 7 4K Ultra HD черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65" QLED Series 7 4K Ultra HD черный
**Телевизор Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN70FAUXRU: погрузитесь в мир ярких эмоций!** Откройте для себя невероятные возможности с телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN70FAUXRU. Благодаря передовым технологиям и высококачественному экрану вы получите максимально реалистичное изображение и сможете насладиться каждым моментом любимых фильмов и сериалов. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Большой экран:** диагональ 65 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и получить незабываемые впечатления от просмотра. * **Технология NEO Q-LED:** обеспечивает высокую яркость и контрастность изображения, а также широкую гамму цветов. * **Высокое качество картинки:** каждый кадр будет выглядеть максимально чётко и детализированно. * **Современные технологии обработки изображения:** позволяют добиться максимально реалистичного отображения даже в самых динамичных сценах. С телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN70FAUXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!
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