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Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65" LED 4K Ultra HD черный титан купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65" LED 4K Ultra HD черный титан

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Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 1
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 2
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 3
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 4
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 5
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 6
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 7
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 8
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 9
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 10
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 11
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 12
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 13
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 14
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 15
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 16
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 17
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 18
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 19
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 20
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Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 2
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  • Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 19
  • Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 20
  • Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 21
  • Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 22
  • Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 680 руб. 
Начислим 1051 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737956
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Загружаем...
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Загружаем...
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Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65" LED 4K Ultra HD черный титан
65 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.6х1х0.2
Вес, кг.
27.7

Описание товара Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65" LED 4K Ultra HD черный титан

Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG с диагональю 65" имеет разрешение 4K Ultra HD 3840?2160 пикселей, что даёт чёткое и детализированное изображение. Модель оснащена QNED-панелью с Mini-LED подсветкой и работает под управлением webOS 26 с поддержкой Smart TV. Это позволяет использовать широкий спектр онлайн-сервисов без дополнительного оборудования.

Отзывы о товаре Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65" LED 4K Ultra HD черный титан




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Индонезия
Описание
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG с диагональю 65" имеет разрешение 4K Ultra HD 3840?2160 пикселей, что даёт чёткое и детализированное изображение. Модель оснащена QNED-панелью с Mini-LED подсветкой и работает под управлением webOS 26 с поддержкой Smart TV. Это позволяет использовать широкий спектр онлайн-сервисов без дополнительного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65" LED 4K Ultra HD черный титан - по цене 65680 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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