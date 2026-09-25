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Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый

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Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 1
Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 2
Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 3
Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 4
Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 5
Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 6
Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 7
Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 8
Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 9
Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 10
Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 11
Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 12
Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 13
Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 14
Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
серый, коричневый
Диагональ, дюймы
48
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 1
  • Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 2
  • Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 3
  • Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 4
  • Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 5
  • Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 6
  • Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 7
  • Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 8
  • Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 9
  • Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 10
  • Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 11
  • Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 12
  • Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 13
  • Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 14
  • Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 520 руб. 
Начислим 1465 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737952
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый
91 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
серый, коричневый
Диагональ, дюймы
48
Диагональ экрана, см
122
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, USB Type-A, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
223
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.25х0.75х0.16
Вес, кг.
20.5

Описание товара Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый

LG OLED48B6RLA — это 48-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с OLED подсветкой, частотой обновления до 144 Гц и процессором Alpha 8 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, VRR и ALLM. Акустика с поддержкой Dolby Atmos и AI Sound Pro. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
серый, коричневый
Диагональ, дюймы
48
Диагональ экрана, см
122
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, USB Type-A, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
223
Страна производитель
Индонезия
Описание
LG OLED48B6RLA — это 48-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с OLED подсветкой, частотой обновления до 144 Гц и процессором Alpha 8 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, VRR и ALLM. Акустика с поддержкой Dolby Atmos и AI Sound Pro. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 91520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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