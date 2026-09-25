Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85" LED 4K Ultra HD черный титан
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Характеристики
Описание товара Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85" LED 4K Ultra HD черный титан
Впечатляющий 85-дюймовый телевизор LG с диагональю экрана 216 см превратит просмотр фильмов в настоящее событие. Великолепное 4К UHD разрешение 3840x2160 и современная технология QNED обеспечивают яркую, детальную и насыщенную цветами картинку. Частота обновления 60 Гц подойдёт для комфортного просмотра любимых передач, спортивных трансляций и фильмов. Smart TV на базе webOS с поддержкой Wi-Fi открывает доступ к онлайн-контенту и удобным приложениям. Встроенные цифровые тюнеры DVB-S2 и DVB-T2 позволяют смотреть множество каналов без дополнительного оборудования. Благодаря стандарту VESA 400x400 телевизор легко крепится на стену, экономя место в комнате. Модель 2026 года идеально впишется в современный дом и станет центром развлечений для всей семьи.
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