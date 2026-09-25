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Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85" LED 4K Ultra HD черный титан купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85" LED 4K Ultra HD черный титан

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Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 1
Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 2
Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 3
Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 4
Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 5
Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 6
Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 7
Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 8
Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 1
  • Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 2
  • Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 3
  • Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 4
  • Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 5
  • Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 6
  • Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 7
  • Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 8
  • Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 180 руб. 
Начислим 1875 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737946
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Загружаем...
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Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85" LED 4K Ultra HD черный титан
117 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
пульт дистанционного управления, руководство по эксплуатации, силовой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
2.15х1.2х0.25
Вес, кг.
48

Описание товара Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85" LED 4K Ultra HD черный титан

Впечатляющий 85-дюймовый телевизор LG с диагональю экрана 216 см превратит просмотр фильмов в настоящее событие. Великолепное 4К UHD разрешение 3840x2160 и современная технология QNED обеспечивают яркую, детальную и насыщенную цветами картинку. Частота обновления 60 Гц подойдёт для комфортного просмотра любимых передач, спортивных трансляций и фильмов. Smart TV на базе webOS с поддержкой Wi-Fi открывает доступ к онлайн-контенту и удобным приложениям. Встроенные цифровые тюнеры DVB-S2 и DVB-T2 позволяют смотреть множество каналов без дополнительного оборудования. Благодаря стандарту VESA 400x400 телевизор легко крепится на стену, экономя место в комнате. Модель 2026 года идеально впишется в современный дом и станет центром развлечений для всей семьи.

Отзывы о товаре Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85" LED 4K Ultra HD черный титан




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
пульт дистанционного управления, руководство по эксплуатации, силовой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Страна производитель
Индонезия
Описание
Впечатляющий 85-дюймовый телевизор LG с диагональю экрана 216 см превратит просмотр фильмов в настоящее событие. Великолепное 4К UHD разрешение 3840x2160 и современная технология QNED обеспечивают яркую, детальную и насыщенную цветами картинку. Частота обновления 60 Гц подойдёт для комфортного просмотра любимых передач, спортивных трансляций и фильмов. Smart TV на базе webOS с поддержкой Wi-Fi открывает доступ к онлайн-контенту и удобным приложениям. Встроенные цифровые тюнеры DVB-S2 и DVB-T2 позволяют смотреть множество каналов без дополнительного оборудования. Благодаря стандарту VESA 400x400 телевизор легко крепится на стену, экономя место в комнате. Модель 2026 года идеально впишется в современный дом и станет центром развлечений для всей семьи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85" LED 4K Ultra HD черный титан - по цене 117180 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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