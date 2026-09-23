Телевизор Skyworth 55Q67H 55" QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 55Q67H 55" QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный
Телевизор Skyworth 55Q67H — это стильная 55-дюймовая модель с QLED-экраном и разрешением 4K UHD. Современный безрамочный дизайн и насыщенная цветопередача делают его отличным выбором для гостиной или домашнего кинотеатра. Удобное управление Работает на платформе Google TV с поддержкой голосового помощника Google Assistant. Пульт с Bluetooth и встроенный Chromecast позволяют легко запускать приложения и транслировать контент с мобильных устройств. Яркое и плавное изображение QLED-матрица 4K UHD обеспечивает потрясающие цвета и высокую детализацию. Поддержка HDR10, Dolby Vision и HLG, а также частота обновления до 120 Гц, обеспечивают плавность и реалистичность картинки даже в динамичных сценах. Объёмный звук и развлечения Аудиосистема мощностью 20 Вт поддерживает Dolby Audio и Dolby Atmos, создавая эффект присутствия при просмотре фильмов и сериалов. В телевизоре также есть режим AI?Karaoke — развлечения обеспечены! Функциональность и комфорт Телевизор поддерживает эфирное, кабельное и спутниковое ТВ, запись эфира (TimeShift), таймер сна и родительский контроль. Он оснащён тремя HDMI-портами, двумя USB, оптическим аудиовыходом, Ethernet и AV-входом — легко подключить всё необходимое. Забота о зрении Экран с матовым покрытием и технологиями Eye Care снижает мерцание, уменьшает синий свет и адаптируется к условиям освещения, делая просмотр комфортным даже при длительном использовании.
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