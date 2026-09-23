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Телевизор Skyworth 55Q67H 55" QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Skyworth 55Q67H 55" QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный

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Телевизор Skyworth 55Q67H 55&quot; QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор Skyworth 55Q67H 55&quot; QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор Skyworth 55Q67H 55&quot; QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор Skyworth 55Q67H 55&quot; QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор Skyworth 55Q67H 55&quot; QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор Skyworth 55Q67H 55&quot; QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор Skyworth 55Q67H 55&quot; QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор Skyworth 55Q67H 55&quot; QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Skyworth 55Q67H 55&quot; QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор Skyworth 55Q67H 55&quot; QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор Skyworth 55Q67H 55&quot; QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор Skyworth 55Q67H 55&quot; QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор Skyworth 55Q67H 55&quot; QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор Skyworth 55Q67H 55&quot; QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный - фото 6
  • Телевизор Skyworth 55Q67H 55&quot; QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный - фото 7
  • Телевизор Skyworth 55Q67H 55&quot; QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737912
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ Bluetooth
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.4х0.85х0.15
Вес, кг.
13

Описание товара Телевизор Skyworth 55Q67H 55" QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный

Телевизор Skyworth 55Q67H — это стильная 55-дюймовая модель с QLED-экраном и разрешением 4K UHD. Современный безрамочный дизайн и насыщенная цветопередача делают его отличным выбором для гостиной или домашнего кинотеатра. Удобное управление Работает на платформе Google TV с поддержкой голосового помощника Google Assistant. Пульт с Bluetooth и встроенный Chromecast позволяют легко запускать приложения и транслировать контент с мобильных устройств. Яркое и плавное изображение QLED-матрица 4K UHD обеспечивает потрясающие цвета и высокую детализацию. Поддержка HDR10, Dolby Vision и HLG, а также частота обновления до 120 Гц, обеспечивают плавность и реалистичность картинки даже в динамичных сценах. Объёмный звук и развлечения Аудиосистема мощностью 20 Вт поддерживает Dolby Audio и Dolby Atmos, создавая эффект присутствия при просмотре фильмов и сериалов. В телевизоре также есть режим AI?Karaoke — развлечения обеспечены! Функциональность и комфорт Телевизор поддерживает эфирное, кабельное и спутниковое ТВ, запись эфира (TimeShift), таймер сна и родительский контроль. Он оснащён тремя HDMI-портами, двумя USB, оптическим аудиовыходом, Ethernet и AV-входом — легко подключить всё необходимое. Забота о зрении Экран с матовым покрытием и технологиями Eye Care снижает мерцание, уменьшает синий свет и адаптируется к условиям освещения, делая просмотр комфортным даже при длительном использовании.

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 55Q67H 55" QLED Eye Care Frameless 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ Bluetooth
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Skyworth 55Q67H — это стильная 55-дюймовая модель с QLED-экраном и разрешением 4K UHD. Современный безрамочный дизайн и насыщенная цветопередача делают его отличным выбором для гостиной или домашнего кинотеатра. Удобное управление Работает на платформе Google TV с поддержкой голосового помощника Google Assistant. Пульт с Bluetooth и встроенный Chromecast позволяют легко запускать приложения и транслировать контент с мобильных устройств. Яркое и плавное изображение QLED-матрица 4K UHD обеспечивает потрясающие цвета и высокую детализацию. Поддержка HDR10, Dolby Vision и HLG, а также частота обновления до 120 Гц, обеспечивают плавность и реалистичность картинки даже в динамичных сценах. Объёмный звук и развлечения Аудиосистема мощностью 20 Вт поддерживает Dolby Audio и Dolby Atmos, создавая эффект присутствия при просмотре фильмов и сериалов. В телевизоре также есть режим AI?Karaoke — развлечения обеспечены! Функциональность и комфорт Телевизор поддерживает эфирное, кабельное и спутниковое ТВ, запись эфира (TimeShift), таймер сна и родительский контроль. Он оснащён тремя HDMI-портами, двумя USB, оптическим аудиовыходом, Ethernet и AV-входом — легко подключить всё необходимое. Забота о зрении Экран с матовым покрытием и технологиями Eye Care снижает мерцание, уменьшает синий свет и адаптируется к условиям освещения, делая просмотр комфортным даже при длительном использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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