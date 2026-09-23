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Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85" LED Google TV 4K Ultra Hdчерный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85" LED Google TV 4K Ultra Hdчерный

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Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 3
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 4
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 6
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 7
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 8
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 9
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 10
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 11
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 12
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 13
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 14
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 15
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 16
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 17
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 18
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 19
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 20
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 1
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 2
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 3
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 4
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 5
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 6
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 7
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 8
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 9
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 10
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 11
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 12
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 13
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 14
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 15
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 16
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 17
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 18
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 19
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 20
  • Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85&quot; LED Google TV 4K Ultra Hdчерный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737911
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
196
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.15х1.2х0.25
Вес, кг.
43.8

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85" LED Google TV 4K Ultra Hdчерный

Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 с диагональю 85" подходит для больших помещений и тех, кто ценит изображение с высоким разрешением. Модель работает с разрешением 4K Ultra HD, что создаёт чёткую картинку с насыщенными цветами. Встроенный Google TV расширяет возможности мультимедийного контента и управления.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 85" LED Google TV 4K Ultra Hdчерный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
196
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Hyundai H-LED85BU7011 с диагональю 85" подходит для больших помещений и тех, кто ценит изображение с высоким разрешением. Модель работает с разрешением 4K Ultra HD, что создаёт чёткую картинку с насыщенными цветами. Встроенный Google TV расширяет возможности мультимедийного контента и управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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