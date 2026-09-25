Телевизор Hisense 75U7S 75" QLED 4K Ultra HD черный
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Количество USB
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737907
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Размеры в упаковке, м
1.9х1.15х0.2
Вес, кг.
42
Описание товара Телевизор Hisense 75U7S 75" QLED 4K Ultra HD черный
Hisense 75U7S — это 75-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9 с MiniLED-подсветкой и 320 локальными зонами затемнения, QLED-матрицей ADS, пиковой яркостью 1400 нит, контрастностью 1000:1 и цветовым охватом — 90% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 144 Гц (с ускорением до 288 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема с динамиками от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Hisense 75U7S — это 75-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9 с MiniLED-подсветкой и 320 локальными зонами затемнения, QLED-матрицей ADS, пиковой яркостью 1400 нит, контрастностью 1000:1 и цветовым охватом — 90% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 144 Гц (с ускорением до 288 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема с динамиками от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.
Телевизор Hisense 75U7S 75" QLED 4K Ultra HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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