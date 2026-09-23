Телевизор BBK 50LEX-8231/UTS2C (B) 50" LED 4K Ultra HD черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737899
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Пульт ДУ, комплект крепежа для подставки
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, AV, 2 x USB, RJ-45, CI/PCMCIA, антенный вход, стерео аудио, разъем для наушников
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.75х0.15
Вес, кг.
14.4
Описание товара Телевизор BBK 50LEX-8231/UTS2C (B) 50" LED 4K Ultra HD черный
Телевизор BBK 50LEX-8231/UTS2C (B) с диагональю 50" подходит для просмотра фильмов, сериалов и онлайн-контента с доступом к Smart TV. Черный цвет и безрамочный дизайн дополняют интерьер комнаты.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Пульт ДУ, комплект крепежа для подставки
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, AV, 2 x USB, RJ-45, CI/PCMCIA, антенный вход, стерео аудио, разъем для наушников
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Телевизор BBK 50LEX-8231/UTS2C (B) с диагональю 50" подходит для просмотра фильмов, сериалов и онлайн-контента с доступом к Smart TV. Черный цвет и безрамочный дизайн дополняют интерьер комнаты.
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Телевизор BBK 50LEX-8231/UTS2C (B) 50" LED 4K Ultra HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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