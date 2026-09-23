Телевизор Hisense 110UXNQ 110" QLED 4K Ultra HD угольно-серый
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
110
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 395 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737897
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
110
Диагональ экрана, см
279.4
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
94
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
1100x600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.9х1.65х0.3
Вес, кг.
84
Описание товара Телевизор Hisense 110UXNQ 110" QLED 4K Ultra HD угольно-серый
Телевизор Hisense 110UXNQ с диагональю 110" подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр в высоком качестве. Устройство работает на платформе Vidaa, предлагая доступ к мультимедийному контенту и голосовое управление.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
110
Диагональ экрана, см
279.4
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
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Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
94
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
1100x600
Страна производитель
Китай
Телевизор Hisense 110UXNQ с диагональю 110" подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр в высоком качестве. Устройство работает на платформе Vidaa, предлагая доступ к мультимедийному контенту и голосовое управление.
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