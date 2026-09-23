Телевизор Haier DH1ZK1D00RU 65" MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737892
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, настольная подставка
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
45
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный AV, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x300
Энергопотребление при работе, Вт
270
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х1х0.2
Вес, кг.
23.2
Описание товара Телевизор Haier DH1ZK1D00RU 65" MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый
Сердцем Haier 65 MiniLED M4 является революционная MiniLED подсветка. Тысячи миниатюрных светодиодов, работающих в тандеме, обеспечивают беспрецедентную точность управления яркостью и контрастностью. Благодаря этому, изображение оживает с потрясающей детализацией, глубоким черным цветом и яркими, насыщенными оттенками.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 65", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 73 400 руб.18350 руб. в СплитТелевизор Hisense 55U7S PR 55" Ultra HD Mini LED 4K
-
В наличииЦена 74 230 руб.18558 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 78 270 руб.19568 руб. в СплитТелевизор TCL 75P7L 75" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 81 320 руб.20330 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU]
-
В наличииЦена 83 390 руб.20848 руб. в СплитТелевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55"
-
В наличииЦена 83 390 руб.20848 руб. в СплитТелевизор Hisense 75E7S PRO 75" 4K UltraHD QLED серый
-
В наличииЦена 84 110 руб.21028 руб. в СплитТелевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42" OLED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 87 040 руб.21760 руб. в СплитТелевизор SKYWORTH 65" 65SXE9000
-
В наличииЦена 88 020 руб.22005 руб. в СплитТелевизор Hisense 55UR8S 55" Ultra HD 4K Mini-LED
-
В наличииЦена 91 520 руб.22880 руб. в СплитТелевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD коричневый/се...
-
В наличииЦена 92 640 руб.23160 руб. в СплитТелевизор Samsung QE48S85HAEXPY Series 9 черный графит OLED 48" ...
-
В наличииЦена 95 330 руб.23833 руб. в СплитТелевизор Hisense 75U7S 75" QLED 4K Ultra HD угольно-серый
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, настольная подставка
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
45
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный AV, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x300
Энергопотребление при работе, Вт
270
Страна производитель
Китай
Сердцем Haier 65 MiniLED M4 является революционная MiniLED подсветка. Тысячи миниатюрных светодиодов, работающих в тандеме, обеспечивают беспрецедентную точность управления яркостью и контрастностью. Благодаря этому, изображение оживает с потрясающей детализацией, глубоким черным цветом и яркими, насыщенными оттенками.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 65", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 65", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор Haier DH1ZK1D00RU 65" MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Haier DH1ZK1D00RU 65" MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый