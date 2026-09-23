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Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55" OLED Frameless 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55" OLED Frameless 4K Ultra HD черный

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Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 8
Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 9
Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 10
Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 11
Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 12
Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 13
Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 14
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Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 5
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  • Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 8
  • Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 9
  • Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 10
  • Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 11
  • Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 12
  • Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 13
  • Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 14
  • Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 15
  • Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55&quot; OLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
136 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737887
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI, 2 x USB, RJ-45 (Ethernet), композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
308
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.9х0.2
Вес, кг.
24.3

Описание товара Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55" OLED Frameless 4K Ultra HD черный

Телевизор Haier 55 OLED S9 Pro черного цвета поддерживает технологию Smart TV и работает на базе ОС Android 11. Это позволит смотреть телеканалы через интернет без подключения кабельного ТВ, заходить на сайты, читать новости и общаться в соцсетях на большом экране. Также со Смарт ТВ вы сможете управлять эфиром: перематывать каналы, ставить передачи на паузу или включать их из архива. Модель получила экран диагональю 55" с разрешением 3840?2160. Технологии Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HLG обеспечивают воспроизведение четкой, контрастной картинки с глубоким черным цветом. Для подключения к сети используются интерфейсы Ethernet и Wi-Fi. Телевизор Haier 55 OLED S9 Pro принимает эфирное, кабельное и спутниковое телевидение. К телевизору можно подключить беспроводную гарнитуру по Bluetooth или проводные наушники для приватного прослушивания. Два USB порта нужны для периферии: мышки, клавиатуры или флэш-накопителя. Аудиосистема мощностью 50 Вт оснащена сабвуфером и поддерживает технологии Dolby Atmos, Dolby Digital Decoding, Simmulated Surround Sound, dbx-tv. Динамики воспроизводят объемный звук с эффектом 360°. Многоканальное звучание создает иллюзию, что музыка, голоса, аудиосопровождение идет с разных сторон.

Отзывы о товаре Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55" OLED Frameless 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI, 2 x USB, RJ-45 (Ethernet), композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
308
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Haier 55 OLED S9 Pro черного цвета поддерживает технологию Smart TV и работает на базе ОС Android 11. Это позволит смотреть телеканалы через интернет без подключения кабельного ТВ, заходить на сайты, читать новости и общаться в соцсетях на большом экране. Также со Смарт ТВ вы сможете управлять эфиром: перематывать каналы, ставить передачи на паузу или включать их из архива. Модель получила экран диагональю 55" с разрешением 3840?2160. Технологии Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HLG обеспечивают воспроизведение четкой, контрастной картинки с глубоким черным цветом. Для подключения к сети используются интерфейсы Ethernet и Wi-Fi. Телевизор Haier 55 OLED S9 Pro принимает эфирное, кабельное и спутниковое телевидение. К телевизору можно подключить беспроводную гарнитуру по Bluetooth или проводные наушники для приватного прослушивания. Два USB порта нужны для периферии: мышки, клавиатуры или флэш-накопителя. Аудиосистема мощностью 50 Вт оснащена сабвуфером и поддерживает технологии Dolby Atmos, Dolby Digital Decoding, Simmulated Surround Sound, dbx-tv. Динамики воспроизводят объемный звук с эффектом 360°. Многоканальное звучание создает иллюзию, что музыка, голоса, аудиосопровождение идет с разных сторон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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