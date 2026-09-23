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Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65" QLED 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65" QLED 4K Ultra HD черный

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Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 8
Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 6
  • Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 7
  • Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 8
  • Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737886
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB Type-A; RJ-45 (Ethernet); композитный (видео); стерео-аудио; CI+/PCMCIA; S/PDIF (коаксиальный); антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x350
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.55х1х0.16
Вес, кг.
19.6

Описание товара Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65" QLED 4K Ultra HD черный

Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) QLED с диагональю 65" оснащён экраном с разрешением 3840?2160 пикселей стандарта 4K Ultra HD. Модель под управлением YaOS поддерживает Смарт ТВ, открывая доступ к разнообразному контенту и приложениям.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65" QLED 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB Type-A; RJ-45 (Ethernet); композитный (видео); стерео-аудио; CI+/PCMCIA; S/PDIF (коаксиальный); антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x350
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) QLED с диагональю 65" оснащён экраном с разрешением 3840?2160 пикселей стандарта 4K Ultra HD. Модель под управлением YaOS поддерживает Смарт ТВ, открывая доступ к разнообразному контенту и приложениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор BBK 65LED-8260/UTS2C (B) 65" QLED 4K Ultra HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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