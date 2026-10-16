Телевизор Sber SDX-32F3112 32" LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 720 руб.
В наличии
Код товара: 737879
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
14 720 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
80х50х15
Вес, кг.
4.5
Описание товара Телевизор Sber SDX-32F3112 32" LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный
Телевизор Sber SDX-32F3112 32" LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный
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Телевизор Sber SDX-32F3112 32" LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный
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Купить Телевизор Sber SDX-32F3112 32" LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный - по цене 14720 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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